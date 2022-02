Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Basta morti sul lavoro”

- Advertisement -

AgenPress. “A Milano ennesimo infortunio sul lavoro con la morte di un dipendente e il ferimento di un secondo. Non entro nel merito della singola vicenda che sarà affrontata dalla Magistratura, ma è assurdo che in una nazione evoluta si continui a morire di lavoro e sul lavoro. Quello che per Costituzione è un diritto fondamentale, diventa invece strumento di lutto.

La sensazione è che molti imprenditori, non tutti, dopo la pandemia abbiano allentato le misure di sicurezza e la manutenzione per ragioni di risparmio. Non è lecito tanto meno morale fare economia sulla pelle dei lavoratori. Lo Stato e le autorità preposte vigilino maggiormente per verificare se le misure di sicurezza sono adottate nelle imprese”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.