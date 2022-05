Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: ” Buon lavoro al cardinale Zuppi”

- Advertisement -

AgenPress – Papa Francesco ha eletto Presidente della Cei il cardinale Matteo Zuppi, attuale arcivescovo di Bologna che succede a Sua Eminenza Gualtiero Bassetti. In primo luogo un grazie al cardinal Bassetti per quello che ha svolto con competenza ed abnegazione. In seconda battuta un buon lavoro al Cardinal Zuppi.

Gli spetta una situazione sicuramente non semplice con molto dossier aperti sulla sua scrivania. Sono sicuro che saprà svolgere il suo delicato compito con saggezza ed equilibrio. Don Matteo Zuppi, come affettuosamente è chiamato, vanta al suo attivo la non comune arte del dialogo e della semplicità. Ancora un benvenuto ed un buon lavoro al neo Presidente Cei”. Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.