Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Buon lavoro Presidente, ma i problemi restano”

- Advertisement -

AgenPress. “Formulo auguri di buon lavoro al Presidente Sergio Mattarella al quale riconosco grande senso dello Stato, di servizio e delle istituzioni. Tuttavia la sua rielezione deve portare in futuro ad alcune valutazioni sulla politica italiana non in grado di trovare alternative a Mattarella.

E’ involontariamente comico ad esempio che Mattarella sia stato rieletto con i voti dei 5 Stelle che tempo fa lo volevano denunciare per alto tradimento. Considerazioni vanno fatte anche sul centrodestra che da questa prova politica esce platealmente diviso e in confusione. Dovrà necessariamente esaminare, con una opportuna parresia il suo stato. Adesso il governo Draghi torni a lavorare”.

- Advertisement -

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Senatore Domenico Scilipoti Isgrò.