Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Caso Grillo, evitare strumentalizzazioni politiche”

AgenPress. “Il caso del figlio di Beppe Grillo, Ciro fa ancora discutere. Non sta a noi esprimere valutazioni sull’ innocenza o meno del figlio di Beppe Grillo e occorre far lavorare i giudici ricordando che per tutti vale la presunzione di innocenza.

Tuttavia è bene ricordare, nel rispetto che si deve alla presunta vittima, che bisogna valutare con attenzione il ritardo nell’adozione di eventuali misure giudiziarie. Questo deve portare a valutare l’episodio con ancor maggior cautela senza tesi preconcette.

In quanto alle censure sui toni di Grillo è singolare che si indignino proprio coloro che hanno sempre elogiato nel tempo i modi fumantini del fondatore dei 5 Stelle. Che cosa si aspettano ora da lui, la recita delle Litanie Lauretane e in aggiunta bisogna doverosamente considerare la particolare situazione di dolore di un padre.

E allora, se il figlio di Beppe Grillo è colpevole lo deciderà la Magistratura, ma evitiamo processi e strumentalizzazioni di tipo politico. La sensazione è che tanti crucifige di oggi siano più figli di avversione politica che di reale richiesta di giustizia”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.