Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Complimenti alla giovane soprano Ylenia Di Stefano”

AgenPress. Mi complimento e compiaccio con la giovane e brava soprano di Gela Ylenia Di Stefano. Ha infatti debuttato con grande successo all’Opernfest di Berlino interpretando Pamina la giovane principessa nel Flauto Magico di Mozart.

La soprano è stata scritturata a sorpresa dopo un brillante provino on line. Si tratta di un eccellente risultato personale, giusto premio e riconoscimento agli sforzi della soprano e un ottimo biglietto da visita per tutta la comunità di Gela che ha visto una sua figlia debuttare con grande consenso in una platea tanto prestigiosa”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.