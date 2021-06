Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Conferenza sul dialogo come processo di pace”

AgenPress. “Il dialogo come processo di pace”: è il tema di una conferenza promossa a Roma domani 12 giugno ore 17,00 via Silla 12. Intervengono l’ingegner Vittorio Pellegrini, componente del coordinamento Lazio di Unione Cristiana, l’ Onorevole avvocato Salvatore Raiti, Presidente dell’ Associazione Italiani per l’ Europa, Tsega Aregaye Assistente Donne Tigraye.

Conclude il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò Presidente di Unione Cristiana.

L’ evento è ospitato dal Reverendo Pastore padre Jean Baptiste Missionario della Chiesa dell’Assemblea de Dieu du Burkina Faso in Italia”.