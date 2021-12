Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Controllare costi materie prime”

- Advertisement -

AgenPress. Un fenomeno assai preoccupante passa inosservato nell’economia italiana: l’ aumento fuori controllo del costo delle materie prime. E’ un fatto al momento inspiegabile che mette a dura prova le tasche degli italiani.

Infatti, se salgono i costi delle materie prime (in particolare acciaio, legname, carta, imballaggi) ne risente tutta la filiera con una impennata del costo del prodotto finito a danno del consumatore, in special crescono i costi in edilizia ed agricoltura. Le associazioni di categoria hanno denunciato vanamente questo problema che potrebbe dipendere da incetta di prodotti da parte di chi oggi ha maggiori capitali (Cina, Usa, Giappone) o da navi bloccate in mare con i container.

In ogni caso è un problema da risolvere per il bene dell’economia italiana e bisogna denunciarlo”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.