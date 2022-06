Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Crisi economica, ha ragione Tremonti”

- Advertisement -

AgenPress. Ho ascoltato con la massima attenzione quanto dichiarato dall’ ex ministro delle finanze prof. Giulio Tremonti in un programma televisivo della sera. In poche parole Tremonti ha ricordato che ci aspetta un autunno caldissimo sotto il profilo sociale ed economico, che già oggi tanti italiani sono in difficoltà a causa dell’ inflazione e che queste difficoltà cresceranno.

Tremonti ha altresì denunciato con la solita chiarezza che il governo in carica non si sta muovendo con la necessaria urgenza ed ha anche evidenziato come tra il Palazzo e la gente comune vi sia uno scollamento senza precedenti, accentuato dalla recente scissione 5 Stelle. Invito chi è alla guida del Paese sin da ora ad adottare tutte le misure idonee a prevenire conseguenze socialmente devastanti , penso al prezzo dell’ energia elettrica e dei combustibili e al carrello della spesa.

- Advertisement -

Il Paese reale non può aspettare a lungo”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.