Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Dedito pubblico record, cambiare rotta”

AgenPress. Nel silenzio quasi generale, rotto solo dalle bizze dei partiti in tema di alleanze , la Banca di Italia ha fornito un dato che è allarmante. In Italia a luglio il debito pubblico ha raggiunto la quota record di 2766 miliardi di euro, con un segno più di 11,2 miliardi rispetto a giugno.

Senza voler dare la croce addosso a nessuno, neanche la tanto conclamata perizia finanziaria di Draghi è riuscita a fermare il debito pubblico che, non dimentichiamolo, ha conseguenze pesanti per gli italiani e specie per le future generazioni. Per fermare la tendenza, che è senza dubbio molto pericolosa, la strada è obbligata. evitare o quanto meno ridurre fortemente interventi a pioggia e sussidi, ed invece investire in politiche economiche strutturali, leggasi urgente riforma del fisco e della giustizia.

Solo in questo modo sarà possibile abbassare i livelli di un debito pubblico che pesa come un macigno sulla tasche di ogni italiano”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.