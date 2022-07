Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Depenalizzare la cannaibis? Governo ci pensi”

- Advertisement -

AgenPress. Nel testo della Presidenza del Consiglio (Relazione sulle tossicodipendenze), il Governo invita, pagina 156, alla depenalizzazione della cannibis non terapeutica scrivendo che bisogna: ” Rivedere le norme penali ed amministrative” con riferimento alla normativa penale.

Se è quella ad uso terapeutico, nulla quaestio vista la legislazione vigente. Ma in seconda battuta, lo dico da politico e medico, la depenalizzazione nel caso dello spaccio è diseducativa e fuorviante, il governo ci pensi bene.

- Advertisement -

Trovo sconcertante che il governo Draghi al posto di occuparsi di temi urgenti e pressanti come la tutela delle famiglie, delle imprese e del lavoro in un momento di massima e grave crisi sottrarre tempo ed energia in argomenti defatigatori, dannosi e divisivi”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen Domenico Scilipoti Isgrò.