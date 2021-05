Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Dolore per scomparsa di Carla Fracci”

AgenPress. Sono addolorato per la morte della grande etoile Carla Fracci. E’ una grave perdita non solo per l’ arte e la cultura del nostro Paese ma del mondo.

Carla Fracci ha rappresentato armonia e bellezza, esprimendo sempre eleganza e raffinatezza. Dopo la scompara di Franco Battiato, avvenuta da poco, un altro segno dell’ Italia dell’ ingegno e della raffinatezza ci lascia.

L’ eredità di Carlo Fracci ci faccia apprezzare l’ importanza del bello e dell’ eleganza in un momento storico in cui sembrano prevalere volgarità e sciatteria talvolta anche nel mondo dello spettacolo”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.