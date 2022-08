Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Evitare debito pubblico cattivo”

- Advertisement -

AgenPress. In questa campagna elettorale ascoltiamo varie e promettenti sirene che annunciano mirabolanti promesse sotto forma di bonus e incentivi. Politici seri e responsabili, cioè quelli che guardano al domani e non al voto dell’oggi, hanno il dovere di responsabilità e soprattutto credibilità.

Ovvero annunciare quello che davvero si può mettere in pratica evitando promesse sconsiderate. Il Paese ha bisogno prima di tutto di conti in ordine e a posto evitando altro pericoloso debito pubblico, quello che gli economisti definiscono cattivo. Lo si fa programmando e mettendo in pratica riforme strutturali, evitando interventi a pioggia assistenziali che non portano da nessuna parte.

Non dimentichiamoci che abbiamo il Pnrr che, se per una parte è a fondo perduto, per l’altra richiede la restituzione con gli interessi”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.