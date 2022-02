Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Evitare dialogo a giorni alterni”

- Advertisement -

AgenPress. Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che con la Russia bisogna dialogare. In sè stesso ha sostenuto quella che dovrebbe essere una ovvietà. Ma è bastata per far storcere il naso a chi si oppone sistematicamente alla Russia.

Se davvero si vuole evitare un conflitto dalle conseguenze devastanti tra Russia ed Ucraina, occorre incentivare la politica del dialogo e della diplomazia e coinvolgere la Russia di Putin, comprendendo anche le sue posizioni e motivazioni senza steccati ideologici.

Infine giudico contraddittoria la presa di posizione di chi mostra chiusura verso la Russia rifiutando il dialogo. Paradossalmente sono gli stessi che qualche tempo fa invocavano il dialogo con i talebani. Bisogna evitare per motivi di prudenza, responsabilità e coerenza il dialogo a giorni alterni”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.