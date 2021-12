Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Fare definitiva chiarezza su origine Covid 19”

- Advertisement -

AgenPress. “La smentita cinese al Wall Street Journal è poco convicente, basata su scarsi elementi. L’ autorevole quotidiano, domenica scorsa, ha rilanciato la tesi della origine cinese del virus, cosa peraltro suffragata con dovizia di particolari nel libro del celebre medico italo americano prof. Joseph Tritto.

In particolare, secondo il giornale a Hubei in Cina il virus era già presente in un laboratorio. Nessuno intende colpevolizzare a priori i cinesi, ma per amore verso la verità e il rispetto che si deve alle tante vittime nel mondo, non solo in Italia, è necessario indagare senza reticenze su cause ed origini della pandemia.

E’ bene ricordare che la sola nazione che economicamente ha visto lievitare il suo pil in questo periodo è la Cina che continua a fare shopping in un occidente duramente colpito.

L’ autore di questo comunicato varie volte ha rivolto persino all’autorità giudiziaria l’interrogativo. E’ l’ora delle risposte”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.