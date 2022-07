Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo come Sagunto”

- Advertisement -

AgenPress. Tito Livio nelle sue storie diceva: mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata. Mai frase si è rivelata tanto adatta alla situazione politica di oggi in Italia.

Gli italiani sono in difficoltà a causa dell’ inflazione, le bollette crescono, le imprese arrancano e tante rischiano la chiusura, ma la politica italiana si perde dietro alle bizze di Conte (in parte ha anche ragione, sia ben chiaro).

Bene ha fatto il Presidente Berlusconi ad invocare una verifica, perchè in questo modo non è pensabile andare avanti. La litigiosità dell’ attuale esecutivo, bloccato da veti reciproci frutto della sua eterogeneità, porta ad una conclusione: risolvere per senso di responsabilità i problemi davvero urgenti e andare al voto.

Il Paese ha bisogno che la politica, quella fatta dai partiti, torni protagonista e non si faccia dettare l’ agenda dall’ economia e da autocrati non eletti dal popolo”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.