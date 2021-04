Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo, necessaria chiarezza subito o si vada al voto”

AgenPress. Durante il consiglio dei Ministri, l’astensione della Lega sul coprifuoco vale politicamente molto di più di quello che sembra. Certifica che nella maggioranza i nervi sono tesi.

É grave che succeda questo dopo appena due mesi di “navigazione”. Se salta il banco sul coprifuoco che cosa accadrà in situazioni più delicate? Tuttavia, che tale tensione avvenisse era lecito aspettarsela.

Se in un bicchiere di acqua si aggiungono delle gocce di olio, queste non potranno mai mescolarsi. Lo stesso esempio vale per questo governo, composto da forze inconciliabili.

Per il bene del Paese, dunque, è opportuno un chiarimento politico immediato o la formalizzazione della crisi con le successive conseguenze.

Il Paese non può permettersi un prolungato tempo di litigiosità e una scelta simile darebbe agli italiani la sensazione che non si voglia ascoltare il “parere in cabina elettorale”, somma tribuna di democrazia”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.