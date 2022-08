Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Grande saggezza del Papa”

- Advertisement -

AgenPress. Condivido e sottoscrivo le sagge ed alte parole pronunciate da Papa Francesco nel corso della odierna preghiera mariana dell’Angelus. Commentando la partenza dall’ Ucraina di 4 navi, il Pontefice ha detto che la sola via di risoluzione del conflitto è il dialogo che porta alla pace.

Da tempo Unione Cristiana sottolinea che solo la via del dialogo e non quella delle armi è la soluzione al conflitto. La corsa agli armamenti non porta mai da nessuna parte ed è solo fonte di arricchimento dei mercanti di armi e al contempo strumento di morte per la povera gente indifesa”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.