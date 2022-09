Sen. Domenico Scilipoti Isgro’: “Incrementare turismo agrigentino”

- Advertisement -

AgenPress. Sono particolarmente lieto del grande successo riscosso dal Distretto Turistico della Valle dei Templi in occasione di una manifestazione svoltasi a Lublino in Polonia.

Su invito delle autorita’ polacche, infatti, il Distretto Turistico Valle dei Templi ha potuto illustrare ai polacchi tutte le potenzialita’ del territorio e in particolare la Costa del Mito.

In occasione della rassegna si e’ evidenziata la necessita’ di potenziare il turismo studentesco, ma anche quello leisure e luxury. Il turismo agrigentino, molto presente in Polonia, puo’ rappresentare se ben sfruttato un valore aggiunto per l’ economia locale” lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgro’.