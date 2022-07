Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Italia, povertà cresce”

- Advertisement -

AgenPress. Dati allarmanti quelli diffusi ieri dal rapporto annuale Istat. Risulta infatti che in Italia il numero delle famiglie in povertà assoluta è cresciuto dal 1, 9 per cento al 5, 6 per cento: in poche parole vi è stata una triplicazione. E all’ orizzonte non si vede nulla di buono o di rasserenante.

Nel nostro Paese la povertà cresce e lo fa prevalentemente al Sud . Davanti a questa emergenza sociale destinata ad aumentare in autunno con la crescita esponenziale delle bollette di luce e gas, con il lievitare dei prezzi al consumo e l’ inflazione, la politica fa poco o niente: pensa a litigare su temi secondari e divisivi.

Eppure quello di Draghi è un governo che conta su una maggioranza senza precedenti nella storia repubblicana. Eppure tutti gli indicatori economici dicono che l’ attuale esecutivo non è in grado di risolvere i problemi degli italiani”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.