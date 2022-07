Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Jus scholae si pensi a ben altre urgenze”

- Advertisement -

AgenPress. Mentre il Paese è alle prese con aumento di energia elettrica, gas e materie prime, mentre alle porte dell’ Europa infuria un conflitto drammatico, alcuni partiti della maggioranza non trovano di meglio o di peggio che introdurre all’ ordine del giorno il tema dello jus scholae. Non è questo il momento di un argomento tanto divisivo che non ha alcuna urgenza.

La politica al contrario deve con assoluta priorità pensare ai gravi problemi degli italiani che si chiamano: lavoro, aiuti ad imprese e famiglie, riduzione del costo di benzina, gas e gasolio, lotta all’ inflazione e alla disoccupazione. Davanti a certe proposte la gente comune davvero rischia di non comprendere questa politica e il divario tra Palazzo e popolo aumenta”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò