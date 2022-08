Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Lampedusa situazione ingestibile”

- Advertisement -

AgenPress. Esprimo la massima solidarietà alle Forze dell’ Ordine che devono gestire a Lampedusa il problema dell’ordine pubblico a seguito dell’incontrollato numero di sbarchi di migranti. Le immagini dell’ hot spot isolano sono a dir poco impressionanti, e si tratta di una vera bomba sociale ed igienica.

Le Forze dell’Ordine in numero esiguo, devono lavorare in un ambiente insalubre e problematico. Inoltre l’ eccessivo numero di migranti rende difficile la qualità di vita del lampedusani lesi nella loro industria estiva che è il turismo.

Il ministro Lamorgese non è mai risuscito a risolvere questo annoso problema. Le scene che arrivano da Lampedusa dimostrano che quella non è vera accoglienza e non favorisce neanche l’integrazione”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.