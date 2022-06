Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Landini, giusta l’analisi, errata la terapia”

- Advertisement -

AgenPress. In un’intervista a “La Repubblica”, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini ha detto che siamo sull’orlo di una emergenza sociale e che tale situazione non si cura con bonus a pioggia.

Landini ha perfettamente ragione quando prevede una bomba sociale in autunno e sostiene che la situazione non si risolve con interventi non strutturali. Tuttavia, la terapia è sbagliata.

- Advertisement -

Infatti la vera emergenza in Italia è il costo elevato del lavoro. E allora la ricetta si chiama detassazione del costo del lavoro che giova sia alle imprese che agli stessi lavoratori elevando il loro potere di acquisto. Tutto questo non esclude, anzi lo esige, un contributo solidale sui grandi patrimoni e rendite”.

E’ quanto dichiara in un comunicato il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.