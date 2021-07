Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Lite da ballatoio e gli italiani stentano”

- Advertisement -

AgenPress. “Lo spettacolo offerto dai litiganti Grillo e Conte non è degno neanche dell’ opera buffa che, al contrario, è un genere musicale di rilievo se ben eseguito.

I due bisticciano, se ne dicono di ogni colore alla stregua di comari da ballatoio. Tutto questo certifica l’implosione del Movimento 5 Stelle e una politica italiana a dir poco impalpabile che vive non di responsabilità e, cose serie e concrete o risoluzione di problemi, ma di litigi assolutamente fuori del mondo.

Insomma, Grillo e Conte, un ex comico e un non eletto, si menano mazzate di santa ragione, e gli italiani stanno a guardare. Chi pensa a risolvere i problemi di imprese, delle famiglie e del fisco? La politica torni al ruolo che le compete e non a regolamenti di conti di infimo livello”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò