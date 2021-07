Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Meraviglia per dichiarazioni generale Figliuolo”

- Advertisement -

AgenPress. Ho letto le dichiarazioni del generale Figliuolo il quale chiede di avere per il 20 agosto gli elenchi di chi non si è vaccinato o ha rifiutato il vaccino. Comprendo lo spirito diligente del generale che lavora per il bene della Nazione. Capisco anche l’ importanza dei vaccini. Tuttavia, il generale è commissario straordinario e come tale può liberamente accedere ai dati del SSN di ciascun italiano.

Basta questa semplice attività per sapere se un soggetto è vaccinato o no. Allora non comprendo lo spirito di questa affermazione che risulta troppo perentoria. Ho stima del generale per supporre che sia un tentativo di aggirare l’art. 32 della Costituzione in base al quale siamo liberi di rifiutare trattamenti sanitari. Resta la meraviglia per quelle dichiarazioni che sia pur involontariamente si prestano ad una interpretazione da Stato autoritario”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.