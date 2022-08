Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Non dimenticare il Sud”

- Advertisement -

AgenPress. In questa campagna elettorale caratterizzata maggiormente da litigi, eccessi verbali e giochini di alleanze, manca qualsivoglia riferimento al Sud. Invece il Mezzogiorno di Italia per il nuovo governo deve essere necessariamente la priorità. Se infatti non riparte il Sud, di riflesso non decolla il Paese.

Ecco perchè è quanto mai importante che nei programmi elettorali si indichi una strategia economica chiara per lo sviluppo delle regioni del mezzogiorno di Italia. Inoltre è fondamentale che i partiti nelle loro proposte dicano le loro strategie per un piano industriale serio, assente ormai da tempo, e soprattutto per quello energetico che riveste oggi più che mai un ruolo centrale.



La politica sia vicina con fatti alle istanze dei cittadini e delle imprese in difficoltà”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.