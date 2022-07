Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Partiti lavorino anche ad agosto per completare le riforme”

- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente Mattarella ha invitato i partiti, tutti quanti, a pensare al bene del Paese in un momento economicamente complicato, con la pandemia ancora in corso e una guerra alla nostre porte di casa.

Il solo modo per dare un segnale forte e chiaro, la politica lo ha badando al bene comune, evitando la tradizionale chiusura per ferie agostana anche se è in corso la campagna elettorale.

Costituzione alla mano il governo può lavorare per gli affari correnti e le Camere, anche se sciolte, possono riunirsi per affari urgenti. Sarebbe un errore non completare le riforme e lasciarsi scappare i fondi del PNRR. Se necessario i partiti, come fanno tutti gli italiani, lavorino anche a Ferragosto. Solo in questo modo possono dare un segnale positivo alla nazione”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.