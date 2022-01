Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Politica lontana dalla gente”

- Advertisement -

AgenPress. “La vicenda relativa all’ elezione del nuovo Capo dello Stato giorno dopo giorno si tinge di grottesco e ci sarebbe da ridere se non fosse uno spettacolo a dir poco deprimente. Quanto è accaduto con la sfilata di astenuti e schede bianche è incomprensibile per tanti italiani lontani dalle liturgie del Palazzo.

Chi stenta ad arrivare a fine mese, chi ha problemi con le bollette di luce e gas schizzate in modo intollerabile per famiglie ed imprese, tante aziende che chiudono, guardano con rassegnazione e giustificata indignazione a questo teatrino, miglior spot all’ anti politica.

- Advertisement -

Occorre al più preso invertire la rotta e tornare alla politica vera, a quella che mostra responsabilità e concretezza, senso del bene comune che non guarda agli interessi personali, di parte o di gruppi di potere probabilmente felici della paralisi per poi imporre le proprie scelte”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò