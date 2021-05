Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Recovery, poco spazio al dibattito”

AgenPress. “È certamente comprensibile la fretta del premier Draghi di presentare in Europa il Recovery plan approvato dal Parlamento. Tuttavia, i tempi della discussione sono stati eccessivamente contingentati per un documento di tale proporzione e soprattutto complessità politica e contabile.

Mi domando: come è possibile leggere, valutare e nel caso muovere obiezioni e correzioni in un tempo tanto breve di dibattito parlamentare? Certamente sulla carta le forme della democrazia parlamentare sono state rispettate, tuttavia è lecito chiedersi se sia accaduto nella sostanza. Siamo in parole povere, ad una forma parlamentare realmente viva nella quale il Parlamento conta o questa assemblea, nel nome dell’ emergenza, è diventata un complemento di arredo?

La politica, quella alta, sappia ritrovare il gusto del suo ruolo nella pacatezza, nella responsabilità, ma anche nel rilanciare la centralità dell’Aula”.

Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.