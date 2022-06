Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Referendum, non dimenticare il SI”

- Advertisement -

AgenPress. l flop al referendum sulla giustizia era largamente atteso, sia pur non nelle dimensioni verificatesi. In parte il risultato così deludente trova due giustificazioni: nella diffidenza tutta italiana verso l’ istituto referendario da un lato, e dall’ altro nella scarsa pubblicità data dai media maggiormente occupati in altre vicende.

Tuttavia anche chi ha proposto i quesiti non ha brillato per impegno, probabilmente cosciente del futuro flop e dunque non intenzionato ad assumersene la paternità. In ogni caso bisogna valutare un dato. In tutti i quesiti ha vinto il sì. Vuole dire che gli italiani, almeno quelli che sono andati a votare, hanno volontà di cambiamento secondo le direttive indicate dalla consultazione.

La politica pertanto sappia farne tesoro e porti queste istanze nella sede naturale: il Parlamento”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.