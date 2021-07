Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Renzi, evitiamo gogne mediatiche”

- Advertisement -

AgenPress. “La notizia che Matteo Renzi risulta indagato va presa con la massima prudenza e comunque nel rispetto del principio di non colpevolezza che accompagna tutti i cittadini sino a sentenza definitiva.

Per questo bisogna evitare come spesso accade, gogne mediatiche. Senza accusare nessuno e fare congetture che non mi appartengono, sottolineo che questa notizia arriva nel momento in cui Renzi ha inteso mediare con la Lega e il centro destra sul ddl Zan.

Sicuramente è un fatto del tutto casuale, ma inevitabilmente questo evento porta a qualche considerazione”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.