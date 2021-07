Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Salvini inviti l’ufficio legale del Carroccio a rivedere quesiti giustizia”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Concordo sullo spirito e i temi dei quesiti referendari promossi da Lega e Radicali, ai quali hanno aderito anche Forza Italia e Udc. Si tratta di temi delicati e sentiti, evidenziati con evidenza da libri e pubblicazioni di successo recenti.

Tuttavia, per come sono calibrati, esiste il rischio o comunque l’eventualità, che la Corte Costituzionale possa non ammetterli. E allora è bene che l’ Ufficio legale del Carroccio e di chi ha promosso il referendum li riveda. Aggiungo, senza alcuna vena di polemica che la giustizia maggiormente in crisi e malata, visti i tempi enormi per avere una sentenza, è quella civile che andrebbe riformata al più presto.

Uno dei motivi per i quali spesso le imprese straniere non investono in Italia è l’incertezza nei tempi di ottenere giustizia nei tribunali civili”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.