Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità siciliana, nota di merito”

AgenPress. “Oggi sarà presentato all’ hub vaccinale Fiera di Messina il vaccino anti Covid somministrabile senza iniezione. Si tratta del virtuoso accordo tra pubblico ed una nota azienda privata del catanese.

E’ la dimostrazione che la sanità pubblica e le forze private possono e debbono collaborare per il bene comune e il benessere della popolazione. Ed è anche, quella di domani una pagina importante e di orgoglio per la sanità siciliana e tutta la regione, spesso giudicata in modo poco benevolo”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.