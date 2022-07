Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: Servono manovre economiche strutturali”

- Advertisement -

AgenPress. Concordo perfettamente col segretario generale della Uil Paolo Bombardieri e la sua analisi il quale in economia ha invocato un rapido cambio di passo. Bombardieri infatti ha detto che: ” Il tempo dei bonus è finito” e che questi bonus sono assai simili a: ” Mancette elettorali”.

Il Paese non ha bisogno di interventi a pioggia, ma di vere e robuste manovre strutturali. Duole riconoscerlo, ma lo stesso governo Draghi ha seguito in quanto a bonus la stessa logica di quello Conte senza discostarsene come sarebbe stato logico e sano pretendere.

- Advertisement -

L’ Italia ha bisogno di grandi ed ariosi interventi e non di regalie, spesso sotto le elezioni”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.