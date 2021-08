Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Striscia di Gaza evitare bagno di sangue”

- Advertisement -

AgenPress. Quanto accade in queste ore in Israele e nella striscia di Gaza desta preoccupazione, sia per gli eventi bellici, sia per le ripercussioni internazionali.

E’ grave che comuni figli delle stesse religioni abramitiche abbandonino la via del dialogo e del recente Patto di Abramo per l’insensata strada della violenza.

Occorre che da entrambe le parti cessino le ostilità. Se i razzi palestinesi sono da bandire, Israele dal canto suo moderi la reazione. Colpire civili e bambini è un crimine di guerra che grida vendetta davanti a Dio.

La comunità internazionale faccia di tutto perchè prevalga il negoziato e non si pervenga all’attacco di terra, certezza di un bagno di sangue. Ambe le parti in causa, siedano attorno al tavolo del negoziato.

Senza sposare alcuna tesi è giusto ricordare che bisogna evitare provocazioni e atti di imprudenza come quello che ha dato la scaturigine al conflitto, l’attacco al quartiere arabo palestinese di Gerusalemme lo storico di Sheick Jarrah occupato da parte di israeliani ideologizzati”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.