Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Uso fiducia mortificazione Parlamento”

AgenPress. Per l’ ennesima volta, pur avendo una maggioranza bulgara, il Governo ha messo la fiducia sulla riforma della giustizia. Trovo questa scelta a dir poco singolare tenuto conto, appunto, di un esecutivo che vanta una maggioranza senza problemi di numeri. Si verifica un abuso nel ricorso alla fiducia ed è un andazzo che si ripete da tempo.

La fiducia va usata con parsimonia, per casi limitati ed eccezionali e non deve o può diventare una costante. In questo modo si riduce la bellezza del dialogo politico e soprattutto si ha una preoccupante mortificazione del Parlamento”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.