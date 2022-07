Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Via Draghi, ma cala l’inflazione”

- Advertisement -

AgenPress. Nel silenzio quasi totale è arrivato un dato significativo dall’ Istat. Nel mese di luglio l’ inflazione in Italia è calata dall’ 8 per cento al 7, 9.

Naturalmente si mantiene elevata spinta dal prezzo degli energetici, tuttavia è in calo. Questo numero smentisce con chiarezza tutti i profeti di sciagura che paventavano in modo apocalittico disastri dalla caduta di Draghi e sommovimenti in negativo dei mercati. Non è accaduto nulla di tutto questo, segno che il Paese può andare avanti benissimo senza Draghi, ridando voce e fiato al popolo.

Piuttosto desta preoccupazione, questo certamente sì, il dato sul carrello della spesa degli italiani pari al più 9, 1. La politica, al posto di lanciarsi insulti e sospetti pensi prima di tutto a questo dato che riguarda le famiglie italiane in sofferenza”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.