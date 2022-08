Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Virologi in politica, con il Covid hanno ricavato un indebito vantaggio”

- Advertisement -

AgenPress. Il noto virologo Crisanti ha accettato la candidatura nel Pd, mentre l’altro virologo Lopalco parteciperà alle elezioni con Articolo Uno, voluto da Speranza.

Naturalmente anche i virologi, come tutti i cittadini, hanno il diritto a candidarsi e nessuno grida allo scandalo. Semmai il problema è altro. Vista la collocazione partitica dei virologi in lista, è lecito spiegarsi tante cose e molte posizioni espresse durante la pandemia. Il tutto alla pari delle numerose apparizioni in tv che ne hanno potenziato il lato mediatico.

Sinceramente non è uno spettacolo che esalta la politica vedere questi virologi catapultati in lista e il sospetto che dalla parentesi Covid abbiano ricavato un indebito vantaggio di visibilità e popolarità è quanto meno attuale ed anche preoccupante con buona pace per la missione del medico”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.