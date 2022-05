- Advertisement -

AgenPress – “Sono contento per l’elezione di Stefania alla presidenza della commissione Esteri del Senato. Una X sostituisce una indecente Z”. E’ il tweet ironico di Bobo Craxi, fratello di Stefania dopo la sua elezione alla presidenza della commissione Esteri del Senato alludendo al suo predecessore Vito Petrocelli che il 25 aprile fece un tweet per la Liberazione con la Z maiuscola in omaggio alla Russia.