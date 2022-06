Senato. Nasce gruppo Insieme per il futuro – Centro democratico. Presidente Primo De Nicola

- Advertisement -

AgenPress – Nasce un nuovo gruppo in Senato, Insieme per il futuro – Centro democratico. L’ex M5s Primo De Nicola è presidente. Lo ha comunicato in Aula il vicepresidente di turno Roberto Calderoli.

Insieme per il futuro ha dieci senatori e l’Ufficio di presidenza del neogruppo, oltre al presidente Di Nicola, come comunicato in Aula da Calderoli “è costituito: Vice presidente vicario Vincenzo Presutto; vice presidenti Antonella Campagna, Daniela Donno, Raffaele Mautone, Simona Nocerino, il tesoriere SergioVaccaro”.

- Advertisement -

Gli altri componenti sono Loredana Russo, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Trentacoste. “Pertanto – ha detto Calderoli – i predetti senatori cessano di appartenere al gruppo Misto”. I 10 senatori sono infatti tutti ex M5s che hanno seguito l’uscita dal Movimento del ministro degli esteri Luigi Di Maio e che per pochi giorni hanno transitato nel gruppo Misto.