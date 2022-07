Seneghe, cavallo muore durante la corsa dell’Ardia. E’ successo alle 12, temperatura 36 gradi

- Advertisement -

AgenPress – “Grave incidente questa mattina a Seneghe (Oristano, ndr) dove un cavallo è morto durante la tradizionale Ardia in onore di Santa Maria della Rosa. E’ accaduto intorno alle 12, la temperatura era intorno ai 36 gradi”.

La notizia della morte dell’animale è stata data dall’associazione animalista Horse Angels.

- Advertisement -

Ancora da accertare precisamente le cause del decesso. “I cavalieri stavano seguendo il secondo dei tre giri previsti attorno alla chiesetta alla periferia del paese, dopo la processione e la benedizione del parroco – spiega l’associazione – All’improvviso un cavaliere diciottenne e il suo cavallo sono caduti. Il cavaliere è rimasto incolume. Il cavallo, invece, è stato subito soccorso dal veterinario, ma non c’è stato nulla da fare”.

“Che senso ha disputare una manifestazione del genere a mezzogiorno? C’è stata una commissione veterinaria a valutare l’idoneità dei cavalli? – si chiede l’associazione – E 18 anni sono sufficienti per maturare l’esperienza a una manifestazione di piazza che presenta pericoli per i cavalli e per i fantini? Il ministero della Salute dovrebbe intervenire a dirimere gli orari leciti per disputare queste manifestazioni, per massimizzare la sicurezza. Le carrozze si devono fermare a mezzogiorno, negli ippodromi si corre in notturna e i palii si disputano a mezzogiorno?”.