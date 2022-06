Serie A, cos’è il “paracadute” per le retrocesse?

- Advertisement -

AgenPress. La Serie A si è conclusa da poco emanando nel rush finale i suoi verdetti definitivi. Il Milan ha vinto il campionato a distanza di 11 anni dall’ultima volta ed è volato in Champions insieme all’Inter, al Napoli e alla Juventus. Lazio e Roma si sono accontentate dell’Europa League, mentre la Fiorentina è tornata finalmente a qualificarsi per le coppe garantendosi un posto nella prossima Conference . Male, invece, Cagliari, Genoa e Venezia, retrocesse in Serie B dopo una serie di partite al cardiopalma nelle ultime settimane, che hanno premiato a sorpresa la Salernitana, che per quasi tutto il campionato era rimasta infatti fanalino di coda.

Non tutti, però, sanno forse che proprio alle squadre costrette a scivolare in Serie B spetta un sostegno economico non indifferente, come ad incoraggiarne il prossimo ritorno nel calcio che più conta. Si tratta del cosiddetto “paracadute”, una specie di indennizzo che viene corrisposto alle società a fronte di determinati requisiti, relativi alla recente militanza nel massimo campionato italiano. Chi ha giocato almeno 3 stagioni delle ultime 4 in A, infatti, riceve 25 milioni di euro, mentre 15 vanno a chi è rimasto per 2 anni su 3 in prima divisione. Di conseguenza, dato che è retrocesso subito dopo essere salito il Venezia ha ottenuto un premio di consolazione meno consistente di Cagliari e Genoa: meno di 11 milioni di euro . Cifre non paragonabili a quelle di chi vince invece lo scudetto, per un totale di oltre 30 milioni contando anche i contributi UEFA per l’accesso in Champions.

- Advertisement -

Di base, ogni piazzamento vale un premio in denaro. Ai diciottesimi spettano 2,2 milioni, ai diciannovesimi 1,6 e agli ultimi appena 900.000 euro. Se la quota totale del “paracadute” non raggiunge i 60 milioni, la rimanenza viene messa da parte per l’annata successiva. Al contrario, in caso di eccedenza della soglia dei 60 milioni, le quote vengono riproporzionate. Buona parte dell’ammontare del “paracadute” arriva nelle casse dei club interessati nei giorni immediatamente successivi alla data dell’ultima partita di campionato, così da poter essere investita prontamente nel mercato estivo. Il 60%, invece, viene riconosciuto entro 15 giorni prima partita della stagione seguente.

Il dibattito e le speculazioni sul “paracadute” tengono banco da anni. I tifosi più maliziosi ritengono infatti che a certe società conviene molto di più retrocedere piuttosto che rimanere in Serie A e vivere di stenti. Spesso e volentieri, chi arriva nel massimo campionato rimane comunque sprovvisto dei mezzi per risultare seriamente competitivo. Se la piazza non vanta una tifoseria particolarmente calda e partecipativa, gli incassi saranno sempre limitati. Questa è la realtà dei fatti.

Vivere anche solo un anno di Serie A può cambiare quindi la situazione finanziaria di un’intera società, abituata ad amministrare somme risibili se paragonate a quelle di club di medio-alta classifica. Il bello del calcio, però, sta anche nel sovvertire i pronostici e proprio la favola della Salernitana ce l’ha dimostrato di recente. Giocare per il “paracadute” sarebbe quantomai avvilente. Piuttosto che rimanere appesi in aria, meglio continuare una bella passeggiata in Serie A…