Sesto San Giovanni. 13enne cade dal monopattino, batte la testa e muore poco dopo in ospedale

AgenPress – E’ morto poco dopo essere arrivato all’ospedale Niguarda il ragazzino, di 13 anni, caduto oggi con il suo monopattino a Sesto San Giovanni, nel milanese, mentre percorreva la pista ciclabile di viale Gramsci, lo stradone che scorre davanti alla stazione di Primo maggio Fs.

Il 13enne era in compagnia di un amico e del padre di quest’ultimo e avrebbe chiesto di poter fare un giro in monopattino. Uscito dal parco, poco dopo le 16, avrebbe percorso ad alta velocità la pista ciclabile di viale Gramsci. Perso il controllo, è caduto con il viso a terra riportando un trauma cranico.

A dare l’allarme è stata un’infermiera che si è trovata, per caso, ad assistere all’incidente e ha attirato l’attenzione di una pattuglia di passaggio.

Soccorso dagli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica, il giovane è stato trasportato in condizioni disperate al Niguarda di Milano. Il ragazzo, secondo quanto riferito dai soccorritori, è in coma e il quadro clinico è delicatissimo. Quando i sanitari sono arrivati era in arresto cardiocircolatorio: è stato intubato sul posto e trasferito in ospedale con le manovre di rianimazione in corso nel disperato tentativo di salvargli la vita. Lì purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla dinamica indaga la Polizia locale di Sesto, che sta cercando di capire se il mezzo è a norma e se ci sono responsabilità da parte del genitore dell’amichetto della vittima.