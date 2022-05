Severodonetsk. Truppe russe avanzano al centro della città. Scomparsi tre medici

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe sono avanzate verso il centro della città dell’Ucraina orientale di Severodonetsk: “I russi stanno avanzando verso il centro della città. I combattimenti continuano, la situazione è molto difficile”. Lo rende noto su Telegram Sergei Gaidai, capo della regione di Lugansk. Gaidai aggiunge che i “soldati russi uccisi non vengono portati via, l’odore di decomposizione ha riempito la zona”.

“Il nemico è stato in grado di entrare da due direzioni, Novoaydar e Starobilsk. Sta controllando una striscia di circa 100 m. Non sono riusciti ad avanzare molto più in profondità, i nostri ragazzi stanno tenendo la linea”.

Tre medici sono scomparsi dice ancora Gaidai, riferendo che i soldati russi sparano anche sulle auto di medici e volontari. La macchina dei tre medici è stata ritrovata, danneggiata dai colpi, ma di loro nessuna traccia.

Roman Vlasenko, capo dell’amministrazione distrettuale della città assediata, che risiede a Luhansk, ha fornito maggiori dettagli.

Vlasenko ha anche detto che le offensive russe erano in corso nella vicina Lysychansk, ma ha affermato che erano ancora limitate alle campagne. “I ragazzi stanno tenendo la loro posizione”, ha detto.

L’autostrada Lysychansk-Bakhmut è sotto il controllo dell’esercito ucraino, ma viene costantemente bombardata dalle truppe russe.