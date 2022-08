Sfattoria. Brambilla, accoglimento pieno della richiesta di sospensiva. Abbattimento animali sospeso!

- Advertisement -

AgenPress – “Evviva finalmente oggi abbiamo l’accoglimento pieno della richiesta di sospensiva inoltrata dalla Sfattoria con il supporto della nostra Leidaa, insieme alle altre organizzazioni che leggete nel testo qui pubblicato. Abbattimento sospeso! Come ho sempre detto, portiamo avanti le nostre battaglie in tribunale.. e portiamo fatti non parole.

Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per questa causa. Ancora una volta, noi ci siamo”. Lo scrive Michella Vittoria Brambilla nella sua pagina Facebook.