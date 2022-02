Sherman (Osce), le azioni di Putin segnano “l’inizio dell’ultima invasione russa dell’Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress – Le azioni della Russia lunedì “sono l’inizio dell’ultima invasione russa dell’Ucraina”, ha detto martedì il vice segretario di Stato Wendy Sherman all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

“Sono assolutamente immotivati ​​e ingiustificati”, ha detto Sherman del riconoscimento da parte del presidente russo Vladimir Putin delle regioni separatiste di Donetsk e Luhansk e del suo dispiegamento di forze di “mantenimento della pace” nella regione.

“Mosca chiama queste truppe ‘guerrieri di pace’, ma sappiamo tutti che questa è una bugia”, ha affermato Sherman in un commento consegnato on line al Consiglio Permanente dell’OSCE.

Sherman ha affermato che “nelle prossime ore, gli Stati Uniti annunceranno significative sanzioni aggiuntive e altre misure che imporranno gravi costi e conseguenze alla Federazione Russa”.

“Ci aspettiamo che anche i nostri alleati e partner adottino misure aggiuntive e coordinate per rispondere all’aggressione non provocata e inaccettabile della Russia contro l’Ucraina”.

Sherman ha affermato che il presidente russo “sta testando il nostro sistema internazionale, sta testando la nostra determinazione. Vuole dimostrare che con la forza può fare una farsa dell’ordine internazionale”.

“In questo momento nessuno, nessuno di noi, può stare in disparte. Dobbiamo rimanere uniti a sostegno della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e, in effetti, del diritto di tutte le nazioni sovrane di scegliere le proprie strade, libere dalla minaccia di coercizione, sovversione o invasione”.

“Gli Stati Uniti continuano a credere che il percorso diplomatico sia l’unico modo per le nazioni responsabili – per le grandi potenze – di risolvere le loro legittime divergenze. Quel percorso è ancora disponibile per la Russia. È ancora disponibile per tutti noi. Ma possiamo fare progressi solo nel contesto di una riduzione dell’escalation, non di un’invasione. Di pace, non di guerra”.