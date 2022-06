Sì alla candidatura di Ucraina e Moldavia all’ingresso in Ue. Zelensky: “Momento storico”

- Advertisement -

Sono due le immagini che segnano la giornata di oggi a Bruxelles. La prima è quella di Zelensky che si collega con l’aula del Consiglio europeo che ha appena deciso il via libera allo status di candidato all’adesione per l’Ucraina e la Moldavia parlando di “uno dei momenti più importanti nei 30 anni di indipendenza” di Kiev. La seconda immagine della giornata ritrae l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, scuro in volto, criticare il principio di unanimità delle decisioni in seno all’Unione dopo che i veti incrociati hanno impedito che lo status di candidato venisse riconosciuto anche a Macedonia del Nord, Albania e Bosnia.

Ucraina e Moldavia candidate all’adesione

“Questa decisione non riguarda solo l’Ucraina”, ha detto Volodymyr Zelensky in collegamento con l’aula del Consiglio, “questo è il più grande passo verso il rafforzamento dell’Europa che si potrebbe compiere in questo momento, nel nostro tempo, e proprio nel contesto della guerra voluta dalla Russia, che sta mettendo alla prova la nostra capacità di preservare la libertà e l’unità. Grazie al vertice di tutti i leader europei. Grazie ai nostri eroi e a tutti coloro che difendono l’indipendenza dell’Ucraina e la libertà dell’Europa con le armi nelle loro mani. Grazie per aver reso possibile la nuova storia dell’Europa, ancora più forte, ancora più libera. Gloria all’Ucraina!”. Successivamente si sono collegate anche la presidente moldava Maia Sandu e l’omologa georgiana Salome Zourabichvili.

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha parlato su Twitter di “un momento storico”, aggiungendo che “la giornata di oggi segna un passo cruciale nel vostro cammino verso l’Ue. Congratulazioni a Volodymyr Zelensky e Maia Sandu e al popolo ucraino e moldavo. Il nostro futuro è insieme”. Rispetto alla Georgia, ha scritto che “il Consiglio europeo ha deciso di riconoscerne la prospettiva europea ed è pronto a concedere lo status di candidato una volta affrontate le priorità in sospeso”.