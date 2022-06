Siccità, Gargano (dir. Anbi): “Nell’immediato dobbiamo realizzare invasi”

- Advertisement -

AgenPress. Massimo Gargano, direttore nazionale di Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt).

Sull’allarme siccità. “Questo è un Paese che ha non solo la memoria corta, ma anche una visione di Paese corta. Rispetto a questa grande siccità e rispetto ai tempi di ritorno di questa siccità, noi abbiamo davanti uno scenario molto chiaro. Uno scenario che ci danno la Sardegna, la Basilicata, la Puglia, la Calabria, che hanno la stessa situazione degli altri ma soffrono molto meno perché sono state infrastrutturate a tempo debito.

Furono realizzati grandi invasi per l’agricoltura e infatti la Sardegna, che è la regione con più invasi in questo Paese, non ha nessun tipo di problema. Dobbiamo ripercorrere la stessa strada nell’immediato, ovvero trattenere l’acqua sul territorio quando è troppa”.