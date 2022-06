Siccità, il presidente Musumeci convoca un vertice per verificare la situazione in Sicilia

AgenPress. Una riunione tecnica per fare il punto su eventuali criticità ed emergenze nell’approvvigionamento idrico in Sicilia. L’incontro è stato convocato il 21 giugno Palazzo Orléans, a Palermo, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

«La crisi idrica che allarma le regioni del Nord Italia – sottolinea il governatore – per fortuna non presenta gli stessi valori in Sicilia. Tuttavia, dobbiamo essere pronti a qualunque evenienza. Quello che abbiamo fatto in questi cinque anni per far fronte alla penuria d’acqua, nei centri urbani e nelle campagne, non ha precedenti in termini di iniziative e di risorse stanziate».