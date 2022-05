Sicilia. Maturi visita il canile di Marsala. Decine di cuccioli, cani terrorizzati e la gestione pubblica

- Advertisement -

AgenPress – “Anche oggi visita in un canile. Sono tornato a Marsala, in Sicilia.

Avevo visitato questa struttura un anno fa, dopo le mie contestazioni mi erano state fatte delle promesse, sono tornato per controllare lo stato delle cose.

Alcuni aspetti sono migliorati, e ne sono felice, a partire dalle condizioni della struttura, ciotole dell’acqua che l’ultima volta erano in muratura difficile da pulire.

10 dipendenti, di cui 7 operatori, in servizio 5 giorni su sette (il che vuol dire che al giorno ci sono 4-5 operatori presenti)”.

Lo scrive Filippo Maturi, Deputato-Attivista. Presidente intergruppo parlamentare per la tutela degli ecosistemi e biodiversità

“Nonostante numeri importanti per una simile struttura gli operatori NON fanno sgambare i cani, facendo ricadere tutta questa mole di lavoro sulle associazioni.

Ho spiegato all’assessore e ai dipendenti che la struttura deve funzionare in autonomia e il lavoro dei volontari è un in più, non può essere strutturale.