Sicilia. Miccichè, nostra candidata è Stefania Prestigiacomo. Grazie a Forza Italia e Lega

AgenPress – “Ringrazio Nino Minardo per la disponibilità mostrata nei confronti di un candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana, che ci consente di uscire dall’impasse”.

Così Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, in merito all’apertura della Lega di convergere su un candidato azzurro per la corsa a Palazzo d’Orleans.

“La Lega si è dimostrata un partito sensibile nei confronti dell’intera coalizione. Un grazie a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi che si sono adoperati per trovare la soluzione. Speriamo che anche gli altri alleati della coalizione dimostrino lo stesso spirito di collaborazione. La nostra candidata Stefania Prestigiacomo è la persona migliore per sfidare i mille problemi atavici di questa Regione e per gestire con intelligenza ed equilibrio i rapporti con tutti i partiti dell’alleanza”.